Sarah Nowak (26) ist bereits im siebten Monat schwanger. Die Blondine und ihr Freund Dominic Harrison (26) bekommen ein Mädchen! Ein krasses Sportprogramm ist für Sarah jetzt ein absolutes No-Go: "Wir trainieren gar keinen Bauch mehr, weil wir wollen nicht, dass das Baby irgendwie eingeengt wird durch die Muskeln", erzählte die werdende Mama gegenüber Promiflash. Ganz anders ist das bei Fitness-Mom Sarah Stage (33). Die Amerikanerin trainiert auch noch hochschwanger wie eine Wahnsinnige und wird dafür im Netz kritisiert. Eine Babykugel lässt sich bei Sarahs Instagram-Bildern nur erahnen – und DAS im achten Monat! Sarah Nowak hingegen liebt ihren großen Babybauch: "Der darf von mir aus so groß werden, wie er will und danach ausschauen, wie er will und das gehört einfach dazu."



