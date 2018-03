Seit vier Jahren wird gemunkelt, jetzt ist es endlich freudige Gewissheit: Katie Holmes (38) und Jamie Foxx (49) sind tatsächlich ein Paar. Am Strand von Malibu sorgten die zwei jetzt Hand in Hand für das Liebes-Outing des Jahres. Dass sie ihre Beziehung so lange geheim gehalten haben, hat einen einfachen Grund: den bislang verschwiegenen Scheidungsvertrag zwischen Katie und ihrem Ex-Mann Tom Cruise (55) von 2012. Um die Abfindung von 52 Millionen Dollar zu erhalten, musste die Schauspielerin nämlich harte Regeln einhalten. Sie durfte zum Beispiel fünf Jahre lang keine Liebelei mit einem anderen Mann öffentlich machen.



