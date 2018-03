Wenn Taylor Swift (27) deine beste Freundin ist, dann wird an deiner Hochzeit ausgepackt! Abigail Anderson ist seit der High School die BFF der Erfolgsmusikerin. Als die nun ihrem Liebsten am 2. September das Jawort gab, hielt TayTay als jahrelange Wegbegleiterin natürlich eine Rede. Ob Abigail damit rechnete, dass die ganz schön intim ausfällt? Die Sängerin gab nämlich einen ziemlich privaten Moment zwischen Abigail und ihrem Ehemann preis. "Sie ist ihm hinterhergelaufen, man hört die beiden hinfallen, man hört sie stolpern – dann schaffen sie es ins Badezimmer und ich höre Geräusche, die ich niemals wieder aus dem Kopf bekomme", berichtete Taylor laut US Magazine zur Belustigung der Hochzeitsgäste.



