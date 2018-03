Ehrliche Worte an einen Freund! Rapper Kay One (33) hat Style, Geld und Erfolg. Allerdings gibt es eine essenzielle Sache in seinem Leben, die dem Chartstürmer vom Bodensee seiner Meinung nach fehle. Was das ist und warum er Kumpel Pietro Lombardi (25) darum beneidet, hat der passionierte Sonnenbrillenträger jetzt in einem emotionalen Statement verraten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de