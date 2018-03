Er gibt nicht auf! Die Bachelorette-Kandidat Julian Evangelos hatte in diesem Jahr vergeblich um die Gunst von Jessica Paszka (27) gebuhlt! Ab heute (20.15 Uhr, RTL II) begibt er sich in Love Island wieder auf Liebessuche. Ob ihm das RTL-II-Kuppelformat mehr Glück bringt? Oder macht er am Ende doch nur mit, um noch berühmter zu werden? Im Promiflash-Interview klärte der ehemalige Mister Nordrhein-Westfalen auf: "Man darf natürlich nicht auf Teufel komm raus dieses Rampenlicht suchen. Da bin ich nicht der Typ dazu. Bei der Bachelorette sollte es einfach nicht sein, es waren ungünstige Zustände, sag ich mal. Warum sollte ich dieses Mal nicht mehr Glück haben?"



