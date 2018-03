Ist er oder ist er nicht? In der Vergangenheit wurde Menderes (32) immer wieder Homosexualität angedichtet, jetzt sprach der Dauer-Single endlich Klartext und räumte mit den Schwul-Gerüchten auf. Bei der Alcatel Entertainment Night verriet er gegenüber Promiflash: "Jeder, der mich wirklich persönlich kennt, weiß, dass ich nicht schwul bin. Und auch wenn, ist ja auch kein Problem. Sollen sie doch denken, was sie wollen, die Leute. Man sollte jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Wir leben im Jahr 2017."



