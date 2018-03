Grusel-Alarm in Nashville! Sarah Lombardi (24) verbringt gerade ihre Zeit in der Hauptstadt von Tennessee. Mit im Gepäck: Oma Carmela (70) und Söhnchen Alessio (2). Statt sich für die zwei Wochen Aufenthalt ein Hotel zu nehmen, beziehen die drei eine schicke Bleibe. Allerdings sind die vier Wände für zweieinhalb Personen viel zu groß und das sorgt bei der DSDS-Beauty für schaurige Momente: "Das ist so ein bisschen gruselig. Also, wenn es dunkel ist, traue ich mich nicht hoch. Ich hab da ein bisschen Angst", gibt die frischgebackene Single-Lady bei ihrer Roomtour auf Snapchat preis.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de