Sie wurde für Selena Gomez (25) zur lebensrettenden Heldin! Francia Raisa heißt die 29-jährige Beauty, die der Sängerin jetzt eine Niere spendete. Doch wer ist Francia eigentlich? Die Antwort lautet: Sie ist als Schauspielerin in Hollywood erfolgreich. Ihren größten Erfolg feierte sie von 2008 bis 2013 an Shailene Woodleys (25) Seite in "The Secret Life of the American Teenager". Außerdem spielte sie 2006 mit Hayden Panettiere (28) in "Bring It On: All Or Nothing". Seit neun Jahren ist Francia Selenas beste Freundin und möchte ihre BFF nicht mehr missen. In einem Instagram-Post im Juli 2016 schrieb sie: "Ob wir weinen, lachen oder einfach auf dem Küchenboden über das Leben rätseln – ich bin dankbar, dass du immer für mich da bist."



