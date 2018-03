Auf diesen Kleiderschrank sind sicherlich viele Frauen neidisch! Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (27) erwarten im Dezember ihr erstes Kind. Bis zur Geburt sind es zwar noch ein paar Wochen, nichtsdestotrotz ist ihre kleine Prinzessin bereits jetzt perfekt ausgestattet. Die Bachelor-Beauty überlässt beim Baby-Styling nichts dem Zufall: "Ich habe jetzt schon ein Kleid im Schrank hängen, was sie an Weihnachten tragen wird. Ihr wird's an nichts fehlen", erzählt das Model im Promiflash-Interview. Und der Christmas-Look ist wirklich bezaubernd!



