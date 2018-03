Die Nachfolge steht fest! Im August gaben Alec Völkel (45) und Sascha Vollmer (45) ihr Sing meinen Song-Aus bekannt. Bild berichtet jetzt aus Produktionskreisen: Mark Forster (33) wird in die Moderationsfußstapfen der beiden Cowboys von The BossHoss treten! Keine ganz so ungewöhnliche Rolle für den sympathischen Mützenträger. In der vergangenen Staffel hatte er diese Aufgabe bereits in einer Folge übernommen. Allerdings soll der "Au Revoir"-Sänger nur ein Jahr durch die Tauschkonzerte führen. Die Macher der VOX-Show wollen in Zukunft für jede neue Runde einen anderen Gastgeber.



