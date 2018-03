Diese Tradition kann sich wirklich sehen lassen! Dagi Bee (23) feiert am 21. September ihren 23. Geburtstag und wird von ihrem Freund Eugen Kazakov genau wie letztes Jahr mit einer Reise überrascht. "Letztes Jahr sind wir ja nach Santorini geflogen. Und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir am Flughafen waren, nicht, wo es hingeht!”, erinnerte sich die Netz-Beauty vor Kurzem in einem Promiflash-Interview. Auch dieses Mal hatte die YouTuberin wieder keine Ahnung, wo sie mit ihrem Verlobten Urlaub machen wird. Zu ihrem diesjährigen Ehrentag erfuhr Dagi sogar erst am Ankunftsflughafen, dass sie die nächsten Tage in Monaco verbringen wird.



