Auf diesen Moment hat die Welt gewartet: Prinz Harry (33) zeigt sich endlich öffentlich zusammen mit seiner Hollywood-Freundin Meghan Markle (36)! Bei einem Rollstuhltennis-Match im Rahmen der Invictus Games in Toronto absolvierten die Verliebten jetzt tatsächlich endlich ihren ersten offiziellen Paar-Auftritt. Hand in Hand kamen sie beim Spiel an und verließen es genau so auch wieder. Während des Events flüsterten sie miteinander, lachten und applaudierten begeistert den Sportlern. Hach, Meghan und Harry sind doch einfach ein echtes Traumpaar!



