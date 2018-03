Sie geht das Thema Sex lieber entspannt an! Vor Kurzem gelang YouTuberin Ischtar Isik durch ihr Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) in aller Munde. Jetzt begeisterte sie ihre Fans aber mit einem etwas schlüpfrigeren Content. In einem ihrer YouTube-Vlogs sprach Ischtar über ihr erstes Mal – und dass sie es damit nie eilig hatte: "Mir war es nie wichtig, in einem gewissen Alter schon Sex gehabt zu haben und ich verstehe auch nicht, woher der gesellschaftliche Druck herkommt."



