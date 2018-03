Wiedersehensfreude bei Jessica Paszka (27) und David Friedrich (27)? Der Musiker war gemeinsam mit seiner Band in den letzten Wochen für einige Konzerte in Japan unterwegs. Nun ist der Drummer zurück in Deutschland und macht mit Kumpels Berlin unsicher. Ebenfalls in der Hauptstadt: Freundin Jessi. Trotz langer, räumlicher Distanz scheinen sich die beiden nicht zu treffen, denn in seiner Instagram-Stroy fehlt jede Spur der schönen Rosenkavalierin. Auch die Fans wundern sich, warum der 27-Jährige lieber dem GZSZ-Set einen Besuch abstattete, anstatt die Zeit mit seiner Herzdame zu genießen. "Kümmer dich doch lieber um deine kranke Freundin", schrieb prompt ein User bei Instagram. Jessica ist in letzter Zeit gesundheitlich angeschlagen und bekommt regelmäßig Infusionen beim Arzt.



