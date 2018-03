Legt sich Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Nadine Zucker (32) bald unters Messer? Das Frisuren-Chamäleon und ihr Ehemann Patrick sind Ende August zum ersten Mal Eltern geworden. Aber mit der Geburt ihres Sohnes Tayler Jerome geht auch der Kilo-Kampf bei der 32-Jährigen wieder los. Vor Monaten speckte sie zwar ordentlich ab, nahm dann in der Schwangerschaft aber wieder über 20 Kilogramm zu. Das heftige Gewichts-Auf-und-Ab hat seine Spuren hinterlassen. Überschüssige Hautlappen sind die Folge. Aber stattet Nadine deswegen bald einem Beauty-Doc einen Besuch ab? "In allererster Linie dann wirklich erst mal abnehmen, die 65 Kilo erreichen und dann definitiv Haut straffen lassen", verriet sie im Promiflash-Interview.



