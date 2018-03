Mit ihm verabschiedet sich ein ganz Großer Hollywoods! Der Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) verstarb am Mittwochabend im Kreis seiner Familie. Nachdem er vor einigen Jahren an Krebs erkrankt war, zog er sich in letzter Zeit zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Während seiner schillernden Karriere hielt es der Unternehmer hingegen ganz anders: Er war nicht nur für seine bombastischen Partys in der Playboy-Mansion berüchtigt, sondern auch für sein ausschweifendes Liebesleben. In seinen wildesten Zeiten hatte der Zeitschriftenguru bis zu sieben Freundinnen gleichzeitig.



