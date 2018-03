Anfang Februar soll "Maze Runners – Die Auserwählten in der Todeszone" in den deutschen Kinos starten. 2016 hatten die Dreharbeiten pausieren müssen, denn Hauptdarsteller Dylan O'Brien (26) hatte sich während eines Stunts schwer verletzt. Erst im März 2017 stand das Team wieder gemeinsam vor der Kamera. Jetzt ist der erste Trailer da, der allerdings noch nicht viel verrät. Nur das ist klar: Dylans Figur Thomas und seine Freunde kehren in das Labyrinth aus dem ersten Teil zurück. Schließlich haben die Jugendlichen ein großes Ziel vor Augen: Sie wollen ein Heilmittel gegen ein Virus finden und gegen die Organisation WICKED kämpfen.



