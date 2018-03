Nanu, was ist denn in Micaela Schäfer (33) gefahren? Das Erotikmodel überrascht in der Vergangenheit immer wieder mit ihren ausgefallenen Looks. Die haben dabei vor allem eines immer gemeinsam: ganz wenig Stoff! Umso überraschender der diesjährige Wiesn-Besuch der 33-Jährigen: Micaela trägt ein traditionelles Dirndl und zeigt sich damit von einer ganz neuen – und vor allem angezogenen – Seite!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de