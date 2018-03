Der Tod von Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) versetzt Pamela Anderson (50) in tiefe Trauer. Auf Instagram verabschiedet sich der Baywatch-Star von seinem besten Freund: "Außerhalb meiner Familie warst du die wichtigste Person in meinem Leben. Du warst immer, immer für uns da – mit deiner Liebe, deiner verrückten Weisheit. Ich werde alles an dir vermissen. Danke, dass du die Welt zu einem besseren Platz gemacht hast." Hef verhalf ihr zum großen Durchbruch. 1989 zierte Pam zum ersten Mal das Cover des Männermagazins und sollte insgesamt 14 Mal die Hüllen fallen lassen. 2016 war das Sexsymbol das letzte Nackt-Häschen der US-Ausgabe.



