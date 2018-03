Curvy-Model Angelina Kirsch (29) ist inzwischen auch ein echter Tanzprofi – alles dank Let's Dance. Derzeit läuft auf RTL allerdings eine andere Tanz-Show: Dance Dance Dance. Was hält Angelina wohl von diesem Format? In Walsrode moderierte die Blondine vor Kurzem zusammen mit Profitänzer Oliver Tienken den Galaball Night of Dance und plauderte mit Promiflash auch über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Tanz-Sendungen: "Es ist eine ganz andere Art zu tanzen. Das ist ja dieses Videoclip-Dancing. Und ich finde es ist auch total anstrengend, wenn ich das da sehe. Und ich weiß halt selber, was dahinter steckt, wenn du so eine Choreo einstudieren musst."



