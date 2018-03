Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) verstarb diesen Mittwoch im Alter von 91 Jahren. Sein Tod stürzte nicht nur Hollywood in Trauer, sondern auch die deutsche Prominenz. Bei der Oreo-Pop-Up-Store-Eröffnung in Berlin teilten die Stars und Sternchen im Promiflash-Interview ihre Erinnerungen an die amerikanische Ikone mit: “Als Kind hat man dann immer mal den Playboy durchgeblättert. Es gab auch mal eine Flugfirma, da gab es auf jeden Fall auch immer einen Playboy im Flieger, der wurde umsonst ausgegeben. Da hat man sich natürlich immer die netten Artikel durchgelesen”, erzählte zum Beispiel Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (25).



