Julian Evangelos und Stephanie Schmitz sorgen für Klarheit bei Love Island! Zwischen den beiden Lovebirds funkt es seit Tag eins auf der Sonneninsel. Doch der Ex-Bachelortette-Boy und die sexy Krankenschwester haben sich nicht erst in dem RTL II-Kuppelformat kennengelernt – beide hatten sich bereits vor ein paar Jahren gedatet. Jetzt kam raus: Sie waren sogar zusammen. Mit einer Video-Botschaft an ihre Fans versuchen sie ihre Lüge jetzt zu erklären: "Vor drei Jahren damals, das mit uns war mehr als nur ein, zwei Dates. Wir waren für zwei Monate zusammen, aber zu der Zeit waren wir beide unreif, es hat nicht funktioniert."



