Jetzt äußert sich Sarah Fresh! Ende August verunglückt ihr Ehemann, Rapper Eko Fresh (34), während eines Videodrehs auf Mallorca. Der Großteil seiner Fanbase ist erschüttert, schenkt dem Familienvater riesigen Support. Einige Fans werfen ihm allerdings vor, er nutze den Unfall, um sein neues Album "König von Deutschland" zu pushen. Promiflash trifft die YouTuberin in der LAB12-Bar des Pullman-Hotels in Köln. Das sagt Sarah zu den Unterstellungen: "Es wird mit Sicherheit immer Leute geben, die aus den Sachen etwas Negatives machen wollen. Wenn man selber in so einer Situation ist, dass man gesehen hat, wie so etwas Schreckliches passiert – mit dem Ehepartner – dann blendet man das ehrlich gesagt auch komplett aus."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de