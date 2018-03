Das schmeckt nicht jedem! Jörn Schlönvoigt (31) und seine Verlobte Hanna Weig erwarten ihr erstes Kind. Im Dezember soll die kleine Tochter das Licht der Welt erblicken und so lange achtet der werdende Papa genau darauf, dass seine Liebste in der Schwangerschaft nicht so viel zunimmt. Nächtliche Schlemmerattacken – nicht mit ihm. Mit dieser Einstellung brachte der GZSZ-Star allerdings einige Fans auf die Palme. In seiner Instagram-Story ruderte Jörn jetzt zurück. "Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die Schwangerschaft genießt. Natürlich ist es nicht gut, zu viel Süßigkeiten und so zu naschen, ja. Aber man muss auch genießen. Es ist was ganz Besonderes."



