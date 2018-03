Seine Songs machen ihn unsterblich! Fans rund um den Globus trauern um eine große Musiklegende: Am 2. Oktober starb Tom Petty im Alter von 66 Jahren an den Folgen eines Herzstillstands. Mehr als 40 Jahre beglückte Tom solo, vor allem aber zusammen mit seiner Band Tom Petty and the Heartbreakers, die Welt mit seinen wundervollen Hits. Zu seinen fünf schönsten und erfolgreichsten zählen die Klassiker "Into the Great Wide Open", "Learning to Fly", "I Won't Back Down", "Free Fallin'" und natürlich "American Girl".



