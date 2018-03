Mega B-Day-Sause oder gemütliche Familienzeit? Bei Daniela Katzenberger (31) trifft Letzteres zu! Die TV-Blondine feierte am Wochenende ihren 31. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten. Auf Instagram gab die Katze dennoch private Einblicke in ihren Ehrentag. Neben einem lustigen Geburtstagsständchen und liebevollen Worten von Ehemann Lucas Cordalis (50) warteten natürlich auch Geschenke auf die frischgebackene 31-Jährige. So viel sei schon einmal verraten: Eines ihrer Lieblingsgeschenke ist natürlich rosa!



