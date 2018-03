Real-Life-Ken Rodrigo Alves (34) schockt mit neuer OP-Idee! Durch rund 60 Beauty-Eingriffe hat sich der gebürtige Brasilianer in den vergangenen Jahren in eine menschliche Puppe verwandelt. Einzig seine Hände, Füße und sein bestes Stück wurden bisher von dem Skalpell verschont. Das könnte sich jetzt jedoch bald ändern. Gegenüber Promiflash verrät Rodrigo jetzt – er will sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen: "Ich denke über eine Geschlechtsumwandlung nach, um in ein paar Jahren eine Barbie zu werden."



