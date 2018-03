Sie hält weiterhin zu ihrer Modelkollegin! Fata Hasanović (22) outete sich bereits vor Kurzem als waschechter Fan von Céline Bethmann (19). Unter einem heiß diskutieren Urlaubs-Schnappschuss nahm die Influencerin die diesjährige Germany's next Topmodel-Siegerin wegen ihrer sehr schlanken Figur sogar in Schutz und kassierte selbst dafür einen Shitstorm. Die Magervorwürfe halten bis heute an – für Fata nicht nachvollziehbar. "Man kann von Äußerlichkeiten nicht ausgehen, ob jemand krank ist, oder nicht. Und es gibt einfach superviele schlanke Mädchen", erklärte sie bei der Oreo-Pop-Up-Store-Eröffnung in Berlin im Promiflash-Interview.



