Die Schwiegertochter gesucht-Fans müssen Abschied nehmen. Publikumsliebling Beate (35) steigt aus der Kuppelshow aus. Nach Ingo (27) fehlt der Sendung in der elften Staffel also ein weiteres Urgestein. Die Gründe enthüllt Beates Papa. Der Passauer Neuen Presse verrät er, dass die Erinnerungen an früher zu schmerzhaft seien und die Dreharbeiten zu aufregend. Damit bezieht er sich auf den Tod von Beates geliebter Mutter Irene Anfang des Jahres.



