Der Winter kann kommen! Ab 1. Dezember ist die allererste deutsche Netflix-Serie "Dark" auf der Streaming-Plattform verfügbar. Der Trailer zeigt bereits, dass die Handlung genau so düster daherkommt wie der Titel! Das idyllische Kleinstadtleben von vier Familien verwandelt sich in einen Albtraum, nachdem zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden. Die Ermittlungen bringen Abgründe zutage, die bis ins Jahr 1986 zurückreichen und die Schicksale der Familien tragisch verknüpfen – inklusive Thriller-Elementen, Zeitsprüngen und Filmstars wie "You Are Wanted"-Darsteller Louis Hofmann (20), Lea van Acken und Oliver Masucci (48)!



