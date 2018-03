Da wurde ihr Liebesurlaub jäh unterbrochen! Mario Götze (25) und Ann-Kathrin Brömmel (27) wollten in Italien eigentlich ein wenig Zweisamkeit genießen. Doch der Turteltrip wurde von einem hartnäckigen Paparazzo durchkreuzt, wie einige Instagram-Clips des Models beweisen. Der Fotograf verfolgte die beiden mit seinem Motorrad auf den Weg zum Flughafen und klebte sich dank waghalsiger Fahrmanöver erfolgreich an den Wagen der Verlobten. Am Airport gelang es dem Fotojäger dann tatsächlich, die beiden mit seinem Blitzlichtgewitter zu überfallen.



