Rita Ora (26) lieferte in New York eine schlüpfrige Peepshow! Anfang Oktober rockte die sexy Sängerin die Metropole für ein Musikvideo. Für Paparazzi und Passanten ein wahrer Augenschmaus: Rita gab ungewollt heiße Einblicke, als sie ihren Rock zu hoch warf! Ob die Britin damit ihre Chancen auf den diesjährigen MTV EMA in der Kategorie "Best Look" erhöht hat? In jedem Fall wird sie als Moderatorin am 12. November alle Blicke auf sich ziehen!



