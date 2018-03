Wagt sie sich noch einmal ins Tonstudio? Bibi Heinicke (24) spaltete im Frühling die deutschen Musikfans mit ihrer ersten Single "How it is (Wap Bap)". Während ihre Fans ihr Gesangsdebüt feierten, machten sich zahlreiche Hater über den Titel lustig. Trotzdem schließt die YouTuberin einen weiteren Song nicht aus: "Also mir hat’s sehr viel Spaß gemacht! Und wenn sich noch mal eine Gelegenheit ergibt und ich wieder so dolle Lust drauf habe, dann würde ich definitiv noch einen Song machen!", verriet sie im Promiflash-Interview auf dem Oktoberfest.



