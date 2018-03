Startet sie jetzt auch eine Gesangskarriere? Webstar Bibi Heinicke (24) hat im Juni ihre erste Single "How It Is" veröffentlicht. Und jetzt macht es ihr Kollegin Dagi Bee (23) offenbar gleich. Ein neuer Clip zeigt sie hinter einem Mikrofon. "Also Leute, wir waren im Studio, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt und ich will da eigentlich nicht mehr dazu sagen. Ihr werdet auf jeden Fall vielleicht bald was davon mitbekommen, vielleicht aber auch nicht", ließ die Verlobte von Eugen Kazakov ihre Fans weiter im Dunkeln tappen.



