Er wird als der deutsche Justin Bieber (23) gehandelt und bringt im nächsten Februar schon sein zweites Album raus: Für Lukas Rieger (18) bedeutet das eine Menge Stress und vor allem großen Druck. In einem Interview mit der Bild gesteht der Teenie-Star jetzt, dass das fast zu einem Zusammenbruch führte: "Durch das letzte Album war ich so viel unterwegs, dass ich nicht mehr wusste, wohin mit dem Stress. Der Druck hat sich in den Monaten immer mehr aufgebaut. Ich war am Ende." Sein Vater zog in dieser Situation die Notbremse und sorgte dafür, dass sich der Sänger eine Auszeit nimmt.



