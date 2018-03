Endlich läuft die langersehnte "Blade Runners"-Fortsetzung, "Blade Runner 2049" im Kino. Bis zum Schluss wurde um die Details des Films ein großes Geheimnis gemacht. Bekannt war immerhin, dass Harrison Ford (75) wieder in seine alte Rolle geschlüpft ist und Frauenschwarm Ryan Gosling (36) ihn unterstützt. Jared Leto (45) spielt ihren Gegenspieler. Doch natürlich darf auch eine starke Frau nicht fehlen. Hollywood-Newcomerin Ana de Armas (29) spielt die weibliche Hauptrolle Joi. Im Promiflash-Interview erklärte sie: "Sie ist ganz besonders. Sie wird im Film eine große Überraschung sein. Sie symbolisiert das Licht am Ende des Tunnels." Die schöne Kubanerin ist also die eigentliche Geheimwaffe des schon vor Kinostart gehypten Films!



