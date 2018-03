Back to the roots: Gemeinsam mit ihrer Oma Marlene machen die Hollywood-Schwestern Scout LaRue (26) und Tallulah Willis (23) gerade das Städtchen Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz unsicher. Während sie den Geburtsort ihres berühmten Vaters Bruce Willis (62) erkunden, steht neben einer lehrreichen Lektion zu den eigenen Wurzeln aber auch Folgendes auf dem Programm: zuckersüße Granny-Liebe, Akrobatik-Action im Zug und eine Menge Chaos! Daran lassen die quirligen Schwestern auch ihre Instagram-Follower teilhaben.



