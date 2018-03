Oha, damit raubt sie allen den Atem! Dass This Is Us-Beauty Mandy Moore (33) neben der Schauspielerei eine begnadete Sängerin ist, ist kein Geheimnis. Doch auch ihr Co-Star Chrissy Metz (37) outet sich nun als Allroundtalent. Der TV-Star beweist jetzt in einem aufgetauchten Musikvideo seiner Band "Chrissy and the Vapors", wie musikalisch er ist. Ihrer Singstimme verdankt die aus Florida stammende Schauspielerin im Übrigen auch ihre Karriere. Wie es dazu kam, hat die Kate-Pearson-Darstellerin jetzt in einem Interview verraten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de