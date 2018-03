Im Juli kamen Gerüchte auf, dass Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) gar nicht wirklich vor dem Gesetz verheiratet seien. Diese Fake-Vorwürfe treffen die TV-Blondine immer noch schwer, wie sie im Promiflash-Interview erklärt: "Wir haben kirchlich geheiratet vor so vielen Leuten und ich finde das manchmal echt verletzend, dass man das so in Frage stellt." Durch Töchterchen Sophia (2) seien sie ohnehin auf ewig aneinander gebunden.



