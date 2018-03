Ein besonderes Geschenk für Sarah Lombardi (25)? Die Sängerin feiert heute ihren 25. Ehrentag, doch schon gestern ließ die hübsche Brünette in einem Club ordentlich die Korken knallen, wie sie auf Snapchat zeigt. Angestoßen haben könnte sie aber nicht nur mit ihren Freundinnen – ihr Ex Pietro Lombardi (25) könnte ebenfalls mit von der Partie gwesen sein! Der "Senorita"-Interpret snappte nämlich ebenfalls aus einem Club und heizt damit die Gerüchteküche an: Feiert das ehemalige Traumpaar pünktlich zu Sarahs neuem Lebensjahr auch sein Liebes-Comeback?



