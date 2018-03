In der Welt von Kim Kardashian (36) ist vor allem eines wichtig: das perfekte Aussehen! Das It-Girl überlässt bei ihrem Look nichts dem Zufall und setzt ihre hart trainierten Kurven immer gekonnt in Szene. Umso nerviger findet sie es aktuell, dass ihr Ehemann Kanye West (40) momentan lieber schlemmt, als sich um ein knackiges Sixpack zu kümmern. Wie die InTouch berichtet, ist die zweifache Mutter gerade gar nicht so gut auf ihren Gatten zu sprechen. Ein Insider weiß: "Kanye trainiert nie. [...] Dafür schaufelt er Unmengen Fast Food und Süßkram in sich rein." Autsch, ob der Rapper DAS so gerne hört?



