Keine Spur von Trennungsschmerz! Seit Kurzem ist bekannt: Heidi Klum (44) und Vito Schnabel (31) gehen erst einmal getrennte Wege. Anstatt sich zu verstecken, startet das Supermodel nun eine Social-Media-Offensive. Während sie bereits kürzlich ein hoffnungsvolles Zitat postete, zeigt sie sich jetzt in ihrer Instagram-Story von einer ganz neuen Seite. Beim Training gibt's für die Vierfach-Mama plötzlich kein Halten mehr und sie twerkt, was das Zeug hält! Trübsal blasen kommt für die 44-Jährige offenbar nicht in die Tüte – sie scheint sich den Stress der vergangenen Wochen lieber von der Seele zu tanzen.



