Sie ist eine absolute Naschkatze! Bereits vor Kurzem outete sich Daniela Katzenberger (31) als waschechtes Leckermäulchen. Ein süßes Teilchen hier, ein Kakao da – besonders in Stresssituationen schlemmt Dani los. Nun ist allerdings Schluss damit! "Heute geht’s dem 'Stress-Speck' an den Kragen. Wie ist das bei euch? Neigt ihr auch zum einen oder anderen Schokoriegel, wenn ihr viel Stress habt?", fragte die Katze ihre Fans jetzt auf Instagram. Besonders während Dreharbeiten würden sich still und heimlich ein bis zwei Extra-Kilos auf ihre Hüften schleichen.



