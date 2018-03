Stress-Pfunde bereiten Daniela Katzenberger (31) sattes Magengrummeln! Die Kultblondine ist derzeit als TV-Jurorin für die RTL2-Show "Traumhochzeit zum Schnäppchenpreis" im Einsatz und damit immer donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. Die Dreharbeiten für das Format erhöhten den Stresspegel der gebürtigen Pfälzerin gewaltig – und das schlägt sich bei Dani auf der Waage nieder! "Oh Gott, es ist so schlimm! Wenn ich zwei Wochen auf Dreh war, hab ich mindestens drei Kilo mehr. Ich glaube, das ist so ein Stresshormon, was man dann ausschüttet, das dich dann fressen lässt", sagte die Frau von Lucas Cordalis (50) im Promiflash-Interview.



