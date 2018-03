Finden sie wieder zueinander? Auch ein Jahr nach der Trennung von Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) sehnen sich die Fans nach einem Liebescomeback des einstigen Traumpaares. Jede noch so kleine Annäherung wird sofort als Zeichen für ein Gefühlsrevival gedeutet. Noch dazu heizt die Sängerin mit ihrem neuen Song die Gerüchteküche an, dass sie sich eine Versöhnung mit ihrem Noch-Ehemann wünscht. Psychologe Claus Spies prophezeite schon kurz nach der Trennung im Oktober 2016, dass eine Lombardi-Reunion nicht ausgeschlossen sei: "Sie brauchen ein bisschen Zeit, um sich selbst sicher zu sein, was wollen wir, was empfinde ich für den anderen, wie kann es weitergehen!", schätzte er die Lage im Promiflash-Interview ein.



