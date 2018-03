Lauren Conrad (31) ist zurück auf dem roten Teppich. Vor vier Monaten wurde die Ex-The Hills-Beauty zum ersten Mal Mutter. Söhnchen Liam ist ihr ganzer Stolz. Beim jährlichen Veuve Cliquot Polo Classic in Los Angeles absolvierte die Designerin nun ihren ersten öffentlichen Auftritt als Neumama. In einem schicken gemusterten Jumpsuit führte sie ihren tollen After-Baby-Body vor und bewies mit ihrem strahlenden Lächeln: Sie könnte kaum glücklicher mit ihrem neuen Leben sein.





