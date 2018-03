Auf süße Familienschnappschüsse können die Fans wohl lange warten! Mila Kunis (34) und Ashton Kutcher (39) zählen seit fünf Jahren zu den begehrtesten Paaren Hollywoods. Trotzdem zeigen sich die beiden äußerst selten gemeinsam auf dem roten Teppich. Sie versuchen ihr Privatleben so gut es geht vor der Öffentlichkeit zu schützen. Und so verzichten sie auch darauf, niedliche Pics ihrer Kinder Dimitri und Wyatt (3) auf ihren Social-Media-Kanälen zu posten. "Wir teilen keine Fotos der Kids mit der Öffentlichkeit, weil das eine Entscheidung der Kinder ist. Meine Frau und ich haben uns für eine Karriere im Blitzlicht entschieden, aber meine Kinder eben nicht. Sie sollten ebenfalls das Recht haben, sich dafür oder dagegen zu entscheiden!", begründete der Schauspieler diese Entscheidung nun in einem Interview mit iHeartRadio.



