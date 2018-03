Das ist mal ein eindeutiges Statement! Nachdem diese Woche ein Foto von Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) aufgetaucht ist, das das Ex-Paar gemeinsam in einem Fitnessstudio zeigt, halten sich hartnäckige Gerüchte um ein Liebes-Comeback! Immerhin beobachten die Fans der einstigen DSDS-Teilnehmer schon seit einigen Wochen eine Annäherung der beiden. Der Sänger lachte sich über diese Spekulationen nun jedoch im Instagram-Livestream schlapp: "Fakt ist einfach, wir trainieren im gleichen Fitnessstudio und das schon seit sieben Jahren. Und Alessio ist in der Kinderkrabbelgruppe, praktisch so ein Kinderparadies im Fitnessstudio. Klar laufen wir uns da über den Weg!", stellte er klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de