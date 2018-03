Luca Hänni (23) ist nicht zu stoppen! Pünktlich zu seinem Dance Dance Dance-Sieg brachte der Musiker seine neue Single "Powder" auf den Markt. Im Videoclip zeigt sich der Sunnyboy megaerwachsen und sexy. Im Promiflash-Interview sprach Luca jetzt ganz offen darüber, was ihm das Lied bedeutet und was alles dahinter steckt. "'Powder' muss ich schon sagen, ist schon ein bisschen ein Befreiungsschlag", erklärte der ehemalige DSDS-Sieger. In seiner sechsjährigen Musikkarriere seien auch viele unschöne Dinge passiert, die er nun in dem Song verarbeitet.



