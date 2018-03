In seiner neuen Single "Powder" verarbeitet Luca Hänni (23) die Schattenseiten des Showbusiness. Mit denen sieht sich der Sänger immer wieder konfrontiert. Ein besonders einschneidendes Erlebnis: Luca wird jahrelang von einem weiblichen Fan gestalkt. Die junge Frau macht nicht einmal vor seiner Familie halt! Im Promiflash-Interview im nhow-Hotel in Berlin spricht der Dance Dance Dance-Sieger offen über die dramatischen Vorfälle: "Ja, es war halt krass. Wir hatten auch Morddrohungen gegen die ganze Family. So: 'Ich bringe euch um!'"



